RÉPÉTITION PUBLIQUE – LE BONHEURT Parthenay, 5 novembre 2021, Parthenay. RÉPÉTITION PUBLIQUE – LE BONHEURT Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

Parthenay 79200 Répétition publique : LE BONHEUR vire au BONHEURT

Nourris de leurs multiples collaborations musicales, Bost/Charbonnier (KILL YOUR IDOLS, BOMONSTRE, BIBI KONSPIRE), Brochard/Favriou (DERVICHE), Favriou/Zéro (oDo), ces musiciens-là inventent un chant Rock primitif du futur, vous invitent à une expérience physique sauvage servie par la verve des textes poétiques de Mickey Zéro. Répétition publique : LE BONHEUR vire au BONHEURT

Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay