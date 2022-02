Répétition publique : « la claque » de Fred Radix Lignières, 19 février 2022, Lignières.

Répétition publique : « la claque » de Fred Radix Lignières

2022-02-19 18:30:00 – 2022-02-19 20:00:00

Lignières Cher

A coup sûr, ce filage que vous verrez, vous donnera l’envie de voir ce spectacle où un chef de claque, a perdu tous ses claqueurs à 2 heures de la première. La course pour former ses nouveaux assistants improvisés et éviter de se prendre une claque!

C’est un peu un enfant du pays, attendu, qui nous revient avec son spectacle « la claque » ! Une performance théâtrale dans lequel les claqueurs sont à la une (un claqueur est une personne qui applaudit sur commande une pièce)

reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/

A coup sûr, ce filage que vous verrez, vous donnera l’envie de voir ce spectacle où un chef de claque, a perdu tous ses claqueurs à 2 heures de la première. La course pour former ses nouveaux assistants improvisés et éviter de se prendre une claque!

Magalistora

Lignières

dernière mise à jour : 2022-01-02 par