Répétition publique – KEVRENN BREST SANT MARK Patronage Laïque Municipal Sanquer, 18 mars 2023, Brest

Finistère Venez découvrir la suite qui sera jouée par le bagad le 26 mars, à l’occasion du concours de 2nde catégorie ! Cette année, le terroir imposé est Loudia-Rennais 16:00 – 17:00 kevrennsantmark@gmail.com https://kevrennbrestsantmark.wixsite.com/website Patronage Laïque Municipal Sanquer 26 Rue Choquet de Lindu Brest

