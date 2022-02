Répétition publique « Ice Memory » de Thô Anothaï Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Répétition publique « Ice Memory » de Thô Anothaï Annonay, 23 février 2022, Annonay. Répétition publique « Ice Memory » de Thô Anothaï Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Annonay

2022-02-23 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-23 19:30:00 19:30:00 Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie

Annonay Ardêche Annonay La Cie La Baraka / La Chapelle vous invite à découvrir « Ice Memory » un duo hip-hop de Thô Anothaï / Cie Anothaï, en répétition publique à La Chapelle. contact@compagnielabaraka.com +33 9 75 19 86 90 http://www.aboulagraa.fr/ Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Annonay

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu Annonay Adresse Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Ville Annonay lieuville Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Annonay Departement Ardêche

Annonay Annonay Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/

Répétition publique « Ice Memory » de Thô Anothaï Annonay 2022-02-23 was last modified: by Répétition publique « Ice Memory » de Thô Anothaï Annonay Annonay 23 février 2022 Annonay Ardèche

Annonay Ardêche