Répétition publique Hors Piste Armour parc du château Nexon, vendredi 1 mars 2024.

Avec le trio ARMOUR, les acrobates Arno Ferrera, Gilles Polet et Charlie Hession explorent les questions liées aux masculinités et à la virilité, avec le désir de proposer une nouvelle perspective.

Les portés acrobatiques revisités sont le point de départ de leur langage scénique, qui met l’accent sur l’intimité, la confiance et l’écoute de l’autre. Le trio, en constante évolution, telles des figures mythiques fluides et intemporelles comme les Grâces ou les Chimères, se laisse glisser dans des relations de séduction et de masculinité redéfinie.

!!! Le travail de ces trois acrobates présente une relation intime des corps qui peut mettre mal à l’aise. Venir assister à la sortie de résidence sous-tend d’accepter de s’y confronter. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:30:00

fin : 2024-03-01

parc du château Le Vaisseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesirque.com

