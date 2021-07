Répétition publique du spectacle Odyssey de la Cie Hervé Koubi Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde.

Place Aristide Briand Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde A 19h30 sur le parvis du théâtre. Durée 1h. Tout public. Gratuit

La nouvelle création d’Hervé Koubi fait la part belle à la Méditérranée Au plateau, Hervé Koubi a réuni onze danseuses et danseurs – en soi déjà un événement tant les grandes formes se font rares en danse contemporaine – qui viennent de tout le pourtour de la région, d’Israël à l’Egypte. Odyssey on l’aura compris, s’éloigne du récit d’Homère mais garde cette mer comme socle, et la femme comme figure héroïque. Cette grande vague chorégraphique, puissante et sensuelle, ne se pare plus des combats épiques comme au temps d’Ulysse, mais révèle les liens culturels, les migrations, et les tumultes d’une mer qui relie et charrie les vies.

Répétition avant sa présentation à la Biennale de Venise.

+33 5 55 24 08 80

