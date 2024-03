Répétition publique du bagad Beuzeg Beuzec-Cap-Sizun, samedi 23 mars 2024.

REPETITION PUBLIQUE

Le bagad Beuzeg prépare en ce moment la première manche du championnat national des bagadoù de seconde catégorie qui aura lieu le dimanche 24 mars prochain au palais des congrès de Saint Brieuc. Pour cette première manche, dite de terroir, le bagad doit interpréter une suite d’environ 10 minutes portant sur un territoire déterminé et composée d’airs à danser répondant aux impératifs de la danse bretonne. Cette année c’est le pays montage qui est retenu (centre Bretagne). Intitulée « Dibenn », le bagad a fait le choix d’écrire une suite musicale sur la gavotte « dite des montagnes », anciennement dénommée « Dañs tro ». Accompagné par Loeiza Beauvir au chant et par le duo clarinette/accordéon Le Guern/Floc’h, le bagad espère rendre à la Gavotte ses lettres de noblesse qui font d’elle la Reine de la danse en Haute-Cornouaille !

Thierry Goudédranche à la tête de ses 40 sonneurs sera en répétition intensive encore ce w.e et propose d’ouvrir la dernière répétition au public afin de présenter le fonctionnement du bagad et le travail de composition et de préparation réalisé ces derniers mois. La répétition publique aura lieu à la salle Avel Dro de Plozévet le samedi 23 mars à 19h30.

GRATUIT ET OUVERT A TOUS .

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Salle Avel Dro à Plozévet

Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne bagad.cercle.beuzeg@gmail.com

