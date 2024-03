Répétition publique de Saint François d’Assise Grand Théâtre de Genève Genève, mercredi 3 avril 2024.

Répétition publique de Saint François d’Assise Avez-vous déjà assisté à une répétition au GTG ? Mercredi 3 avril, 19h30 Grand Théâtre de Genève 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T22:00:00+02:00

Répétition publique «scène orchestre» de Saint François d’Assise

Suivez la création de Saint François d’Assise

Avez-vous déjà assisté à une répétition au GTG ?

La création d’un opéra nécessite une série de répétitions en amont de la Première : répétition générale piano, italienne, générale… Nous vous proposons d’assister à une « scène-orchestre ». Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’une répétition lors de laquelle les chanteurs et l’orchestre répètent scène par scène en présence du metteur en scène et accompagnés par l’orchestre afin de vérifier la cohérence entre les voix, la musique et la mise en scène. Une occasion unique d’observer le travail des équipes artistiques et de découvrir des extraits de cet opéra unique et monumental d’Olivier Messiaen.

Et pour celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre d’avantage, une discussion avec Adel Abdessemed (mise en scène, scénographie, costumes et vidéo) et Christian Longchamp (dramaturgie) se tiendra aux Foyers du GTG à l’issue de la répétition.

Ouverture des portes 19h

Entrée gratuite sur réservation

Nombre de place limité !

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gtg.ch/selection/event/date?productId=10229166764566 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Marc Asekhame