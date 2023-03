Répétition publique de Louise O’sman Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Lignières

Répétition publique de Louise O’sman, 9 mars 2023, Lignières . Répétition publique de Louise O’sman Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher

2023-03-09 18:30:00 – 2023-03-09 19:30:00 Lignières

Cher Goûtez un moment unique avec cette artiste si délicate, qui parle d’amour avec une écriture savoureuse.

Moment d’échange après la répétition. De la poésie dans le répertoire de Louise O’sman, doux et intime. Une élégance rare. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11 http://www.bainsdouches-lignieres.fr/ David Desreumaux Photos

Lignières

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher Ville Lignières Departement Cher Lieu Ville Lignières

Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres /

Répétition publique de Louise O’sman 2023-03-09 was last modified: by Répétition publique de Louise O’sman Lignières 9 mars 2023 cher Lignières Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher

Lignières Cher