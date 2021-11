Savignies Savignies Oise, Savignies Répétition Publique de l’Orchestre Philharmonique de l’Oise Savignies Savignies Catégories d’évènement: Oise

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Répétition publique du programme de Nouvel An 2022 de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise qui sera donné le 9 janvier 2022 à Beauvais, le 16 janvier 2022 à Creil, le 21 janvier 2022 à Chambly et le 22 janvier 2022 à Chantilly.

alfred.burger@wanadoo.fr +33 6 13 73 58 07 https://www.philharmonique-oise.fr/

ALFRED BURGER

