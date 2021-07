Méru Méru Méru, Oise Répétition publique de l’Orchestre philarmonique de l’Oise Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Répétition publique de l’Orchestre philarmonique de l’Oise Méru, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Méru. Répétition publique de l’Orchestre philarmonique de l’Oise 2021-07-03 16:00:00 – 2021-07-03 19:00:00

Méru Oise Méru L’Orchestre philharmonique de l’Oise vous invite à sa répétition publique qui marque l’ouverture officielle de la première saison de Florian Cousin* à la tête de l’orchestre. Avec autant d’œuvres délicieuses (Mozart, Beethoven, Verdi, Offenbach, etc.), il signe ce programme de sa gourmandise, volonté à peine cachée d’entraîner l’orchestre dans une aventure extra-ordinaire qu’on lui souhaite longue et savoureuse.

* Florian Cousin a commencé ses études musicales à Méru Des animations seront également proposées sur le parking de 16h à 18h :

– « Drôle d’auditorium », l’occasion de tester vos connaissances en musique classique !

– « La partie du chef d’orchestre », l’occasion de reconstituer un orchestre (grand jeu pour enfants)

