Annonay Annonay Annonay, Ardèche Répétition publique de Léa Tirabasso et la Cie Lipstick Traces à la Chapelle Sainte-Marie Annonay Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Répétition publique de Léa Tirabasso et la Cie Lipstick Traces à la Chapelle Sainte-Marie Annonay, 20 octobre 2021, Annonay. Répétition publique de Léa Tirabasso et la Cie Lipstick Traces à la Chapelle Sainte-Marie 2021-10-20 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-20 19:30:00 19:30:00 Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie

Annonay Ardêche Annonay Répétition publique de la création ” STARVING DINGOES ” de Léa Tirabasso / Cie Lipstick Traces dans la magnifique Chapelle Sainte-Marie. contact@compagnielabaraka.com +33 9 75 19 86 90 http://aboulagraa.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air

Détails Catégories d’évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu Annonay Adresse Chapelle Sainte-Marie 12 rue Sainte-Marie Ville Annonay lieuville 45.24137#4.66989