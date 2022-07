Répétition publique de la Kevrenn Alré – Brec’h Brech Brech Catégories d’évènement: Brech

Morbihan

Répétition publique de la Kevrenn Alré – Brec’h Brech, 5 août 2022, Brech. Répétition publique de la Kevrenn Alré – Brec’h

Le Bourg Parc Kreisker Brech Morbihan OT PAYS D’AURAY Parc Kreisker Le Bourg

2022-08-05 – 2022-08-05

Parc Kreisker Le Bourg

Brech

Morbihan Brech 0 18h30. Répétition ouverte au public, en préparation du Festival Interceltique de Lorient. Répétition publique du bagad en vue de la 2ème manche du Championnat national des bagadoù de 1ère catégorie à Lorient. +33 6 03 40 66 36 18h30. Répétition ouverte au public, en préparation du Festival Interceltique de Lorient. Droits gérés

Parc Kreisker Le Bourg Brech

dernière mise à jour : 2022-07-08 par OT PAYS D’AURAY

Détails Catégories d’évènement: Brech, Morbihan Autres Lieu Brech Adresse Brech Morbihan OT PAYS D'AURAY Parc Kreisker Le Bourg Ville Brech lieuville Parc Kreisker Le Bourg Brech Departement Morbihan

Brech Brech Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brech/

Répétition publique de la Kevrenn Alré – Brec’h Brech 2022-08-05 was last modified: by Répétition publique de la Kevrenn Alré – Brec’h Brech Brech 5 août 2022 Le Bourg Parc Kreisker Brech Morbihan OT PAYS D'AURAY

Brech Morbihan