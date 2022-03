Répétition publique avec Romain Didier Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2022-03-17 18:30:00 – 2022-03-17 19:30:00

Lignières Cher Complice d’Allain Leprest pendant un quart de siècle, Romain Didier dessine “un voyage vers l’intérieur, là où, quoiqu’on en pense, les espaces sont les plus vastes”.

Une exception dans la chanson française à ne pas rater ! Romain Didier à Lignières ! ça ne se refuse pas… alors réservez vite !

Un nouvel album "souviens-moi" a pris le temps pour mûrir et donner une philosophie de vie. reservations@bainsdouches-lignieres.fr +33 2 48 60 19 11

Une exception dans la chanson française à ne pas rater ! JB MILLOT

