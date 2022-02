Répétition publique : “Andromaque” à L’espace Tartalin Aiffres, 25 mars 2022, Aiffres.

Répétition publique : “Andromaque” à L’espace Tartalin Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres

2022-03-25 18:30:00 – 2022-03-25 Espace Tartalin 435 Rue de l’Église

Aiffres Deux-Sèvres Aiffres

Théâtre et musique

“La pièce Andromaque de Racine, dépouillée d’artifice, avec une comédienne au plateau qui endosse tour à tour tous les personnages, évoluant devant, dans et derrière le public afin qu’il se sente englobé dans cette aventure.

Avec elle sur scène, un batteur qui aide le texte à s’épanouir dans sa richesse, dans son ampleur, dans sa violence, dans sa poésie. Des solos de batterie également qui expriment la colère des dieux, le grondement du peuple, le massacre des guerres.

Des éléments de costumes qui permettent d’identifier plus aisément les personnages. Une adresse directe de certains passages afin que le spectateur devienne parfois l’un des protagonistes et qu’il ressente l’oppression et la violence, la détresse et l’acharnement de ces personnages à essayer de rendre possible l’impossible.”

Source : aiffres.centres-sociaux.fr

