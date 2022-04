Répétition ouverte • ARHKAN Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens Catégories d’évènement: Charente

Confolens

Répétition ouverte • ARHKAN Ferme Saint-Michel à Confolens, 22 avril 2022, Confolens. Répétition ouverte • ARHKAN

Ferme Saint-Michel à Confolens, le vendredi 22 avril à 20:30

Groupe émergent de la scène Néo-Jazz Française, ARHKAN explore au travers de chacun de ses membres une large palette de styles musicaux. Les influences Jazz, Trip hop, Fusion, Electro et la musique improvisée sont le cœur de son langage. ARHKAN a le don de faire voyager ses auditeurs avec des ambiances planantes, des mélodies entêtantes et une énergie folle à partager avec le public. Lauréat du tremplin Jazz ConeXion 2020, 1ère partie d’Ibrahim Maalouf et robin McKelle, ARHKAN a sorti son EP éponyme en juillet 2021 sous le label 10h10 de Cristal Publishing. – Vendredi 22 avril 2022 – 20h30 – Ferme Saint-Michel, Confolens Participation libre

Participation libre

ARHKAN Ferme Saint-Michel à Confolens 7 Place du Champ de foire Saint Michel Confolens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Confolens Autres Lieu Ferme Saint-Michel à Confolens Adresse 7 Place du Champ de foire Saint Michel Ville Confolens lieuville Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens Departement Charente

Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/confolens/

Répétition ouverte • ARHKAN Ferme Saint-Michel à Confolens 2022-04-22 was last modified: by Répétition ouverte • ARHKAN Ferme Saint-Michel à Confolens Ferme Saint-Michel à Confolens 22 avril 2022 Confolens Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens

Confolens Charente