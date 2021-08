Annecy Conservatoire d'Art et d'Histoire Annecy, Haute-Savoie Répétition Orchestre des pays de Savoie Conservatoire d’Art et d’Histoire Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Répétition Orchestre des pays de Savoie Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021, Annecy. Répétition Orchestre des pays de Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Conservatoire d’Art et d’Histoire Accès libre selon conditions sanitaires en vigueur.

Répétition de l’Orchestre des Pays de Savoie dans la salle de musique du Conservatoire d’Art et d’Histoire. Conservatoire d’Art et d’Histoire 18, avenue de Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Conservatoire d'Art et d'Histoire Adresse 18, avenue de Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Annecy lieuville Conservatoire d'Art et d'Histoire Annecy