Laveline-devant-Bruyères Vosges Laveline-devant-Bruyères Les répétitions de plein air de la Musique Municipale de Bruyères sont de retour après 2 ans d’absence.

Chaque vendredi, les musiciens s’installent dans la rue pour répéter le nouveau programme musical.

Au programme : comédies musicales ! Ce vendredi 10 juin, rendez-vous au bar “Chez P’tit Blond” à Laveline-devant-Bruyères, dès 20h00 ! Attention, en cas de mauvais temps, la répétition est annulée. Laveline-devant-Bruyères

