Répéthèque : Soul Ki Peut Médiathèque Hélène Berr, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 18h à 19h30

gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert : l’idée est de proposer un moment partagé entre les artistes et le public, où chacun est invité à prendre la parole. La musique est centrale et les discussions et échanges sont les bienvenus.

Bienvenue dans l’univers de Soul Ki Peut !

Groupe composé de 8 amoureux de la musique, ils vous feront découvrir et aimer leur mélange soul, électro et funk, toujours rythmé par des sons afro-américains. Et oui, car la devise de Soul Ki Peut, c’est “yes we can” !

Vous y rencontrerez :

Emilie, chanteuse

Binetout, chanteuse

Steph, saxophoniste,

Xav, trompettiste,

Tristan, guitariste 1

J.P., guitariste 2

Dav, bassiste

Seb, batteur

Instagram

YouTube

Conformément aux mesures gouvernementales, le contrôle du pass sanitaire sera effectué à l’entrée de la médiathèque.

Concerts -> Soul / Funk

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (286m) 6, 8 : Daumesnil (377m)



Contact :Médiathèque Hélène Berr 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Concerts -> Soul / Funk Musique;Bibliothèques;En famille

Date complète :

2021-09-25T18:00:00+02:00_2021-09-25T19:30:00+02:00

Soul Ki Peut