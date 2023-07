Répéthèque Lucie Shame Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Venez découvrir Lucie Shame en concert dans le cadre d’une répéthèque.

Mélodies folk pop, guitare grunge, voix émouvante et sensibilité à fleur de peau. Saupoudrez d’une bonne dose d’autodérision et vous obtenez un concert de Lucie Shame, à déguster frappé et en direct, c’est mieux !

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

Lucie Shame