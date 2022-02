Répéthèque : Désert Désir Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 avril 2022

de 18h00 à 19h30

La Répéthèque est une répétition avant concert qui permet un moment d’échanges privilégié entre les artistes et le public. Ce voyage musical transporte Louis, Théo, Adrien et Erwan depuis 7 ans. Ils invitent le public dans leur nouvel univers, celui de Désert Désir. Un univers singulier forgé par diverses influences et les liens fraternels les unissant. Ces quatre Nantais influencés par la scène actuelle et les années 80 produisent une pop française moderne et accrocheuse, bercée par une poésie teintée d’amour et d’ivresse. C’est sur scène que Désert Désir raconte ses histoires, entremêlant émotions et rêves où sonnent les influences du groupe, allant d’Indochine à La Femme. Leur énergie débordante puise dans leur esprit rock’n’roll. Le groupe trace son chemin en collectionnant les souvenirs, expériences et premières fois. Site Facebook Instagram YouTube Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

