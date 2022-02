Répéthèque : Deborah (is not my name) Médiathèque Hélène Berr, 9 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert qui permet un moment d’échanges privilégié entre les artistes et le public.

Deborah (is not my name), c’est quatre âmes avides de plaisir musical, qui ont patiemment forgé leur univers sonore à la croisée du rock, de l’indie et de la pop (Pixies, The Beatles, Talking Heads, Radiohead, Bowie…) jusqu’à leur rencontre sous les auspices du dieu Clic, tout de suite à gauche en sortant du purgatoire.

Le temps de s’apprivoiser et de se rendre compte que Deborah n’est pas leur nom, à l’issue d’un processus de psychanalyse collective des plus robustes, nos quatre amis musiciens parisiano-val-d’oisiens ont assemblé leurs idées personnelles – et parfois hétéroclites – sur la compo, le travail en répète, le son, la constitution du répertoire… pour faire naître, de cette diversité, une belle unité.

Une fois ce rassemblement acté, ils se sont lancés à la conquête de la galaxie sous la forme de concerts dans des bars/scènes culturelles locales de plus en plus épiques. Aïe. Et donc ? Donc, Deborah, c’est des idées, mais pas trop, une dose d’amour, mais pas assez (à moins que ce ne soit l’inverse), tout ça donnant naissance à un style « casual rock » tranquillement dynamique, assis sur une section rythmique dont la recherche de précision n’interdit pas les envolées lyriques, des guitares vocalisant à tour de rôle, et une voix… qui rassure tel un crooner sous anabolisants.

Aujourd’hui, Deborah (is not my name) partage ses émotions et ses histoires, et demain…

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

