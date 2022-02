Répéthèque : Bandeliers Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Répéthèque : Bandeliers Médiathèque Hélène Berr, 5 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 18h00 à 19h30

gratuit

La Répéthèque est une répétition avant concert qui permet un moment d’échanges privilégié entre les artistes et le public. Bandeliers est un groupe de rock alternatif basé à Paris aux origines britanniques, françaises et américaines. Celles-ci se retrouvent dans leur proposition d’un rock influencé par la frénésie de la scène indie britannique et la suavité des crooners américains des sixties. Leur premier single, « Another Heart », une indication claire de leur sensibilité pittoresque et jangly, est sorti en décembre 2019. Marco Polo, sorti début 2021, s’appuie sur une sensibilité rétro pour s’aventurer – avec le titre éponyme – vers un son plus progressif. Retrouvez ici tous leurs liens ! Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Concert;Musique

