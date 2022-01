Répertoire pour flûte et guitare et répertoire pour piano Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement

Répertoire pour flûte et guitare et répertoire pour piano Marseille 9e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 9e Arrondissement. Répertoire pour flûte et guitare et répertoire pour piano Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

2022-03-19 20:30:00 – 2022-03-19 Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement 8 12 • Samedi 19 mars à 20h30

Répertoire pour flûte et guitare avec Marianne Fromenti (guitare) et Ameyalli Aguilar Guerrero.



• Samedi 2 avril à 20h30

Répertoire pour flûte et guitare avec Danilo de Luca (flûte) et Daniel Marx (guitare)

– 1er Partie

Ph Telemann – Sonata in fa mineur TWV 41: f1 « Getreuer Musikmeister » (12’)

(Triste, allegro, andante, vivace)

De Falla – Sept chansons populaires espagnoles (11’)

Hoover – Winter sprint pour flûte solo (4’30)

Beeftink – Flamenco. Fantasia pour flûte solo (5’)

– 2e Partie

Ph Telemann – Fantasia pour guitare solo (Vivace, andante, vivace, presto) (9’)

Piazzolla – Tango « Café 1930 » (7’)

Piazzolla – Loque vendra (3’50)

Ph Telemann – Sonatina in la mineur TWV 41: a4 (9’)

(Andante, allegro, andante, presto)



• Samedi 14 mai à 20h30

Répertoire pour piano avec Valérie De Maria (piano). Rendez-vous à la Magalone pour un répertoire flûte et guitare. • Samedi 19 mars à 20h30

Répertoire pour flûte et guitare avec Marianne Fromenti (guitare) et Ameyalli Aguilar Guerrero.



• Samedi 2 avril à 20h30

Répertoire pour flûte et guitare avec Danilo de Luca (flûte) et Daniel Marx (guitare)

– 1er Partie

Ph Telemann – Sonata in fa mineur TWV 41: f1 « Getreuer Musikmeister » (12’)

(Triste, allegro, andante, vivace)

De Falla – Sept chansons populaires espagnoles (11’)

Hoover – Winter sprint pour flûte solo (4’30)

Beeftink – Flamenco. Fantasia pour flûte solo (5’)

– 2e Partie

Ph Telemann – Fantasia pour guitare solo (Vivace, andante, vivace, presto) (9’)

Piazzolla – Tango « Café 1930 » (7’)

Piazzolla – Loque vendra (3’50)

Ph Telemann – Sonatina in la mineur TWV 41: a4 (9’)

(Andante, allegro, andante, presto)



• Samedi 14 mai à 20h30

Répertoire pour piano avec Valérie De Maria (piano). Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 9e Arrondissement Autres Lieu Marseille 9e Arrondissement Adresse Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Ville Marseille 9e Arrondissement lieuville Cité de la Musique, La Magalone 245 bis Boulevard Michelet Marseille 9e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-9e-arrondissement/

Répertoire pour flûte et guitare et répertoire pour piano Marseille 9e Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Répertoire pour flûte et guitare et répertoire pour piano Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône