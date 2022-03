Repères : Identités douloureuses Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Repères : Identités douloureuses Centre Culturel 23, rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot

2022-03-18

2022-03-18 – 2022-03-18 Centre Culturel 23, rue Etienne Marcel

REPERES vous présente en collaboration avec la LDH :"Identités douloureuses". Film allemand réalisé par M.Gogos et J.Kneser, suivi d'un débat : "L'extrême droite a – t-elle imposée les termes du débat? Que peuvent-faire les démocraties?"

