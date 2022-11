Repères : « Ahlan Wa Sahlan » un film de Lucas Vernier Villeneuve-sur-Lot, 18 novembre 2022, Villeneuve-sur-Lot.

Repères : « Ahlan Wa Sahlan » un film de Lucas Vernier

23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-11-18 – 2022-11-18

Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne

4 4 EUR Repères vous présente, « Ahlan Wa Sahlan » de Lucas Vernier.

Entre 2009 et 2011, Lucas Vernier filme en Syrie. Renouant les fils d’une mémoire familiale, il se lie à des familles de Palmyre et du désert Syrien.

Suivi d’un débat : « La Syrie avant et après la guerre » en présence de Lucas Vernier.

Repères

Villeneuve-sur-Lot

