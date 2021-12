Répercussions, 8 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le samedi 08 janvier 2022

de 18h30 à 19h30

Le samedi 08 janvier 2022

de 20h30 à 21h30

payant

Chorégraphie pour six danseurs en fusion dans le creuset des cultures métissées, du jazz-rock et des percussions explosives. Une « ode au vivre ensemble » signée Jean-Claude Marignale, Richard M’Passi

Les trois pionniers des danses de rue se sont rencontrés à l’âge d’or du jazz-rock, mais le temps ne fait rien à l’affaire quand on drive cette énergie-là ! Répercussions, c’est la rencontre de l’Argentine et de l’Amérique, de l’Occitanie et des Antilles, du Congo et de la Kabylie ; le choc du hip-hop et de l’électro, du malambo de la pampa et du jazz fusion de Victor Wooten, des claquettes et des boleadoras.

Un spectacle universel qui percute, avec un cœur gros comme ça !

Contact : https://www.maisondelamusique.eu/2021-2022/repercussions-1/

Danse

Date complète :

2022-01-08T18:30:00+01:00_2022-01-08T19:30:00+01:00;2022-01-08T20:30:00+01:00_2022-01-08T21:30:00+01:00

Dan Aucante