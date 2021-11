Rennes Le Triangle Ille-et-Vilaine, Rennes « Répercussions » de Ana Pérez Le Triangle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Triangle, le vendredi 13 mai 2022 à 20:00 9€ tarif unique – 4€ SORTIR ! – 2€ SORTIR ! enfant

Seule sur scène, Ana Pérez, surnommée “Perle noire du flamenco”, signe une pièce brute. Une danse percussive, puissante, associée à une technique étourdissante, Ana Pérez se livre sans détour. Le Triangle Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes Rennes Quartiers Sud-Est Ille-et-Vilaine

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T21:00:00

