Avec son charme tant apprécié des concours anciens, des belles pistes en herbe, des épreuves de saut d’obstacles et de derby et des endroits qu’il fait bon retrouver chaque année, Repentigny Jump propose un week-end sportif d’exception en août pour les chevaux, cavaliers amateurs et professionnels, partenaires et spectateurs. Repentigny Jump s’inscrit dans un site d’exception en plein cœur du Pays d’Auge, à seulement 20 minutes de Deauville et 2h de Paris. Au cœur de 6 hectares bordés d’arbres, la piste de concours reconnue pour sa qualité s’étend sur une surface en herbe de 10.000m2 et dispose d’un riche parc d’obstacles et de plusieurs efforts naturels pour les spectaculaires épreuves de Derby. Fort d’une équipe de bénévoles passionnés, d’ambassadeurs de renom (Reynald Angot, Gilbert Doerr et Eric Levallois), d’un chef de piste international (Jean-François Morand) et de plus de 50 partenaires, le concours met également en lumière l’écrin du Pays d’Auge et apporte son soutien à l’association « Au-delà des Pistes » pour la reconversion des chevaux de course. **Le Prix du Département du Calvados se tiendra le samedi 21 août pour une épreuve de Derby.** Du vendredi 20 au dimanche 22 août : * 15 épreuves de CSO et derby * Entrée et parking gratuit * Restauration possible sur place * Village exposant * **Attention aux mesures sanitaires en place à cette date-là.** Plus d’informations : [https://repentignyjump.com/](https://repentignyjump.com/)

