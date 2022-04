Repentigny Jump Repentigny, 24 juin 2022, Repentigny.

Repentigny Jump Repentigny Jump Hameau des Juliennes Repentigny

2022-06-24 – 2022-06-26 Repentigny Jump Hameau des Juliennes

Repentigny Calvados Repentigny

Le concours Repentigny Jump dont la quatrième édition se tiendra du 24 au 26 juin 2022 à Repentigny (Pays d’Auge) est l’un des seuls concours hippiques sur herbe en Normandie. Après trois éditions réussies, le Repentigny Jump a conforté son statut de rendez-vous incontournable de la scène hippique normande. Près d’une quinzaine d’épreuves, entièrement sur herbe, de saut d’obstacles pour amateurs et professionnels dont deux épreuves de Derby (épreuves combinant obstacles classiques et naturels) seront proposées sur trois jours de compétition. L’édition 2021 avait rassemblé 362 cavaliers engagés dans les différentes épreuves et 70 partenaires. L’ambiance, les lots, les dotations ainsi que la qualité de la piste ont été largement salués par les cavaliers, partenaires et le grand public venus assister à l’événement.

Afin de faire découvrir la discipline du saut d’obstacles et plus largement l’univers hippique au plus grand nombre, le Repentigny Jump est ouvert à tous et gratuit. Divers espaces de restauration, un village exposants mais aussi de nombreuses animations seront proposés durant ces trois jours de compétition. Pensé de manière à faire vivre une véritable expérience aux visiteurs et compétiteurs, le Repentigny Jump promet de beaux spectacles et une ambiance conviviale propice à la découverte.

Le concours Repentigny Jump dont la quatrième édition se tiendra du 24 au 26 juin 2022 à Repentigny (Pays d’Auge) est l’un des seuls concours hippiques sur herbe en Normandie. Après trois éditions réussies, le Repentigny Jump a conforté son statut…

com@repentignyjump.com +33 6 76 09 60 83 https://repentignyjump.com/

Le concours Repentigny Jump dont la quatrième édition se tiendra du 24 au 26 juin 2022 à Repentigny (Pays d’Auge) est l’un des seuls concours hippiques sur herbe en Normandie. Après trois éditions réussies, le Repentigny Jump a conforté son statut de rendez-vous incontournable de la scène hippique normande. Près d’une quinzaine d’épreuves, entièrement sur herbe, de saut d’obstacles pour amateurs et professionnels dont deux épreuves de Derby (épreuves combinant obstacles classiques et naturels) seront proposées sur trois jours de compétition. L’édition 2021 avait rassemblé 362 cavaliers engagés dans les différentes épreuves et 70 partenaires. L’ambiance, les lots, les dotations ainsi que la qualité de la piste ont été largement salués par les cavaliers, partenaires et le grand public venus assister à l’événement.

Afin de faire découvrir la discipline du saut d’obstacles et plus largement l’univers hippique au plus grand nombre, le Repentigny Jump est ouvert à tous et gratuit. Divers espaces de restauration, un village exposants mais aussi de nombreuses animations seront proposés durant ces trois jours de compétition. Pensé de manière à faire vivre une véritable expérience aux visiteurs et compétiteurs, le Repentigny Jump promet de beaux spectacles et une ambiance conviviale propice à la découverte.

Repentigny Jump Hameau des Juliennes Repentigny

dernière mise à jour : 2022-04-11 par