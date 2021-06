Repentigny Jump Repentigny, 25 juin 2021-25 juin 2021, Repentigny.

Repentigny Jump 2021-06-25 – 2021-06-27 Hameau des Juliennes

Repentigny 14340 Repentigny

Avec son charme tant apprécié des concours anciens, des belles pistes en herbe, des épreuves de saut d’obstacles et de derby et des endroits qu’il fait bon retrouver chaque année, Repentigny Jump propose un week-end sportif d’exception fin juin pour les chevaux, cavaliers amateurs et professionnels, partenaires et spectateurs.

Fort d’une équipe de bénévoles passionnés, d’ambassadeurs de renom (Reynald Angot, Gilbert Doerr et Eric Levallois), d’un chef de piste international (Jean-François Morand) et de plus de 50 partenaires, le concours met également en lumière l’écrin du Pays d’Auge et apporte son soutien à l’association « Au-delà des Pistes » pour la reconversion des chevaux de course.

info@repentignyjump.com +33 6 14 45 24 39 https://repentignyjump.com/

