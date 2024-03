Repenser nos façons d’habiter : colloque sur l’habitat partagé Collège des Bernardins Paris, samedi 23 mars 2024.

Repenser nos façons d’habiter : colloque sur l’habitat partagé L’objectif de cette journée : rassembler tous ceux qui s’intéressent aux nouveaux modes de vie collective ! Vous tous, personnes et structures qui expérimentez déjà l’habitat collectif ou vous enga… Samedi 23 mars, 09h00 Collège des Bernardins

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Alors que de nos jours, la solitude et le matérialisme s’intensifient, nous assistons depuis quelques années à l’émergence de nouveaux mouvements qui remettent la communauté au centre de nos vies. En témoignent le nombre croissant d’habitats partagés, colocations solidaires ou intergénérationnelles, tiers-lieux, écohameaux, etc. Ces envies et projets porteurs d’espérance peinent à se concrétiser, faute d’accompagnement, et de murs. Il faut les aider à se développer, à se structurer, à s’implanter.

Cette journée s’articulera autour de conférences, tables-rondes et témoignages sur les thèmes suivants : la fraternité comme réponse aux enjeux écologiques et sociaux de notre temps, la place des plus fragiles, le patrimoine, les questions de gouvernance, les règles de vie, le rôle des politiques publiques etc. Nous vous invitons vivement à être présents au déjeuner (buffet sur place), qui sera un vrai temps dédié aux rencontres entre les participants de la journée.

La mission de l’association Oykos est de favoriser l’émergence de projets de vie collective à vocation sociale, écologique ou pastorale, et d’accompagner la transition de lieux d’Église sur le point d’être cédés en les mettant à disposition de ces projets d’habitat collectif. Plus d’informations sur oykos.org.

Les intervenants de la journée :

Laetitia Calmeyn : théologienne & anthropologue

: théologienne & anthropologue Raphaël Cornu-Thenard : président d’Oykos, fondateur du Congrès Mission & Anuncio

: président d’Oykos, fondateur du Congrès Mission & Anuncio Marianne Durano : habitante de l’écohameau La Bénisson-Dieu, philosophe, ancienne rédactrice chez Limite

: habitante de l’écohameau La Bénisson-Dieu, philosophe, ancienne rédactrice chez Limite Jean-Christophe Fromantin : maire de Neuilly-sur-Seine, auteur de Travailler là où nous voulons vivre, Vers une géographie du progrès

: maire de Neuilly-sur-Seine, auteur de Travailler là où nous voulons vivre, Vers une géographie du progrès Fabrice Hadjadj : philosophe

: philosophe Pierre Jacquand : secrétaire général de l’Arche en France

: secrétaire général de l’Arche en France Laurent Landete : directeur du Collège des Bernardins

: directeur du Collège des Bernardins Dominique Lang : prêtre assomptionniste ayant effectué un travail sur le recensement des écolieux chrétiens

: prêtre assomptionniste ayant effectué un travail sur le recensement des écolieux chrétiens Denis Piveteau : conseiller d’Etat, auteur du rapport Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous‍

: conseiller d’Etat, auteur du rapport Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous‍ Paul de Rochebouët : président d’Esprit Béguinage

: président d’Esprit Béguinage Philippe Royer : président de Fratello, ancien président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)

: président de Fratello, ancien président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) Etienne Villemain : fondateur du Village de François, Lazare & Fratello

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Collège des Bernardins