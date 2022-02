Repenser le monde : un devoir de mémoire – Conférence en ligne avec Rhodnie Désir Centre culturel canadien, 9 février 2022, Paris.

Centre culturel canadien, le mercredi 9 février à 20:00

Chaque année en février, le Canada célèbre le [Mois de l’Histoire des Noir.e.s](https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html), pour souligner et rendre hommage aux contributions des personnes noires à l’histoire de notre pays. **Mercredi 9 février à 20h, rejoignez-nous en ligne pour une conférence exceptionnelle avec la danseuse, chorégraphe et documentariste canado-haïtienne** [**Rhodnie Désir**](http://rhodniedesir.com/fr/rhodnie-desir) **!** En ligne, [sur inscription obligatoire](https://canada-culture.org/event/repenser-le-monde-un-devoir-de-memoire/#booking) Afin de célébrer la contribution et la richesse du patrimoine des communautés noires, Rhodnie Désir nous convie à un voyage à la fois géographique, anthropologique, historique et artistique, au cœur de l’histoire des communautés noires des Amériques. Depuis 2015, Rhodnie Désir œuvre à retracer la mémoire des cultures d’ascendance africaine, inspirée par ses ancêtres. Animée par le besoin et la volonté de transcender ses origines, elle conçoit un projet pionnier et international : [BOW’T TRAIL.](http://rhodniedesir.com/fr/bow-t-trail) Repenser le monde : un devoir de mémoire, Rhodnie Désir Conférence en ligne sur inscription obligatoire 1H – en Français

Gratuit – En ligne / Sur inscription

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T20:00:00 2022-02-09T21:00:00