Repenser l’aménagement ———————- ### Exposition des projets des étudiants du DN MADE Design d’Espace du lycée Ledoux ### Du 22 mars au 8 avril 2022 Les étudiants de 2ème année du DN MADE Design d’Espace du lycée Ledoux ont eu à repenser l’aménagement intérieur ainsi que les séquences d’entrée des locaux du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté et de la Maison de l’Architecture. Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté (CROA BFC) possède des locaux traversants à Besançon au 2 rue de Pontarlier et 1 rue des Martelots. On y trouve une salle d’exposition, une salle de réunion, un bureau double et un espace servant de sanitaires, kitchenette et stockage. Les locaux sont aussi mis à la disposition de la maison de l’architecture de Franche-Comté (MA), qui organise entre autre des ateliers jeune public, des projections cinématographiques, et des conférences dans la salle de réunion, et possède un bureau ouvert avec une bibliothèque dans l’actuel espace d’exposition. Aujourd’hui, ces locaux ne sont pas très ouverts sur la rue et l’entrée est assez discrète, malgré l’élargissement et la réfection très récente du trottoir. A l’intérieur, la répartition des différents espaces et usages ne laisse pas une place assez importante à l’exposition qui doit être augmentée. À partir de ce sujet donné par Adèle Ribstein et Pierre Boissenin, les étudiants ont produit des planches et maquettes de leurs projets, présentées à un jury d’enseignants et de représentants du CROA et de la Maison de l’Architecture. Venez les voir dans nos locaux jusqu’au 8 avril.

Entrée libre

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs



