Repenser la mode avec style : le 1er apéro circulaire Tout Day à l’Académie du Climat le 23 mars l’academie du climat, 23 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 19h00 à 22h30

gratuit

Les Apéros Circulaires c’est le nouveau rendez-vous mensuel ouvert à tous pour échanger, partager, s’inspirer et apprendre autour de l’économie circulaire et responsable. Chaque édition sera organisée autour d’un thème : alimentation, design, mode, culture… et sera suivie d’un apéro durable et convivial dans la buvette de Yes We Camp ! Premier RDV le mercredi 23 mars à 19h00 sur la thématique de la mode !

Cette table ronde inédite sera animée par Emmanuelle Mary, fondatrice de l’agence Reprazent et du talk-show business « Coffee-Show Biz ».

Elle sera entourée de 5 intervenants avec lesquels nous pourrons ” Repenser la Mode avec style”:

Stéphanie Calvino, fondatrice de Anti-Fashion Project, une plate-forme d’expression qui met en lumière toutes les dynamiques, initiatives, idées, acteurs qui participent au renouveau de la mode et d’une économie plus responsable.

Camille Gabbi, co-fondatrice de Imparfaite, une marketplace de vêtements et accessoires vintage.

Uriel Karsenti, fondateur de Annie Jeans, une marque de jeans durables et upcyclés à partir d’anciens jeans usés.

Hester Vanacker, chercheuse à la chaire Sustainability de l’IFM et contributrice à GREEN IFM, l’association pour la durabilité à faible coût par la collaboration et l’éducation.

Céline Dassonville, fondatrice d’Ethiwork, membre fondatrice de La Fédération de la Mode Circulaire, directrice de la RSE de CARTIER, et fondatrice du podcast Luxury for good.

Les travaux et créations upcylcés de Le Carnet de Mimi et Marco Ward, Minimal Waste Design, deux élèves de l’IFM seront également exposés pour l’occasion.

Mercredi 23 mars 19h00 – 22h30

19h : accueil à la buvette

20h : conférence dans la salle des fêtes

21h : apéro circulaire à la buvette

l’academie du climat 2 place baudoyer Paris 75004

Contact : https://www.facebook.com/events/712812050077095

Date complète :

2022-03-23T19:00:00+01:00_2022-03-23T22:30:00+01:00

