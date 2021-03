Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche (Re)passeurs de Rêves, Marie-Noëlle Deverre (report de 2020) Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Marie-Noëlle Deverre et les adultes en situation de handicap accueillis à la Corne d'Or vous proposent une véritable plongée dans la couleur, depuis le processus de l'estampe jusqu'à la danse. Inspirés librement de peintures impressionnistes, les sculptures portables et les estampes seront visibles aux côtés des photographies des œuvres-objets portées par les résidents. En partenariat avec le festival Normandie Impressionniste. Exposition visible du lundi au vendredi sur rendez-vous. Gratuit.

culturecommunication@lacornedor.fr +33 2 33 84 99 91 https://espacedesarts61.fr/

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse La Beaugeardière Espace des Arts Ville Tourouvre au Perche