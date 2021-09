Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche [Re]passeurs de Rêves – Exposition de Marie-Noëlle Deverre Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Geste, peau, mémoire, mouvement, couleur sont les maitres mots du travail artistique de Marie-Noëlle Deverre. Inspirée par l'impressionnisme, en résidence à La Corne d'Or, elle observe les gestes du quotidien. Elle magnifie ainsi un acte du quotidien parmi d'autres, le repassage, point de départ d'une série d'estampes colorées mais aussi un rituel qui permet de prendre confiance dans son corps. La joie du rituel qu'on peut réussir, libérer, prolonger, transmettre et donner en spectacle : Repasseur de rêves. Visite sur RDV Vernissage en présence de l'artiste le 16 Septembre à 18h

communication.ec@lacornedor.fr +33 2 33 84 99 91 https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/

dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de Touisme des Hauts du Perche

