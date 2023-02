REPAS VOSGIEN Salle Marie Benoist La Vôge-les-Bains Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains

Vosges

REPAS VOSGIEN Salle Marie Benoist, 11 mars 2023, La Vôge-les-Bains . REPAS VOSGIEN 5 Place du Docteur Leroy Salle Marie Benoist La Vôge-les-Bains Vosges Salle Marie Benoist 5 Place du Docteur Leroy

2023-03-11 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-11 23:59:00 23:59:00

Salle Marie Benoist 5 Place du Docteur Leroy

La Vôge-les-Bains

Vosges Repas Vosgien : 22€ sur place 11€ pour les enfants et 14€ à emporter (merci d’apporter vos contenants)

Au menu :

Kir,

Salade Vosgienne,

Échine fumée et tofailles,

Tarte tatin revisitée. Animation au cours du repas – Tombola et bar Salle Marie Benoist 5 Place du Docteur Leroy La Vôge-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains, Vosges Autres Lieu La Vôge-les-Bains Adresse La Vôge-les-Bains Vosges Salle Marie Benoist 5 Place du Docteur Leroy Ville La Vôge-les-Bains lieuville Salle Marie Benoist 5 Place du Docteur Leroy La Vôge-les-Bains Departement Vosges

La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la voge-les-bains /

REPAS VOSGIEN Salle Marie Benoist 2023-03-11 was last modified: by REPAS VOSGIEN Salle Marie Benoist La Vôge-les-Bains 11 mars 2023 5 Place du Docteur Leroy Salle Marie Benoist La Vôge-les-Bains Vosges Salle Marie Benoist La Vôge-les-Bains Vosges

La Vôge-les-Bains Vosges