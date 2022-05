Repas version auberge espagnole Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Repas version auberge espagnole Vieux Pont Faubourg de la Madeleine Bergerac

2022-08-28 18:30:00

2022-08-28 18:30:00 – 2022-08-28 Vieux Pont Faubourg de la Madeleine

L'association du quartier de la Madeleine organise un repas sur le vieux pont façon auberge espagnole avec animation musicale à partir de 18h30.

Vieux Pont Faubourg de la Madeleine Bergerac

