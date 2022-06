Repas Union Sportive Lévignac St Colombe Duras Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne 16 16 EUR Le Club fera son Assemblée Générale à 10h30 suivie d’un repas ouvert à tous à 12h30, au menu :

– Salade composée – Entrecôte/pommes de terre grenailles – glace

– 16€ apéritif, vin et café compris

– Enfants de -10 ans : steak haché pommes de terre – glace. 8€

Amenez vos couverts.

Réservations au 06.03.78.68.03 avant le 22 juin 2022.

L’après-midi, organisation d’un tournoi 3×3 ouverts aux licenciés FFBB.

