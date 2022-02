Repas Truffe Cahors, 12 février 2022, Cahors.

Repas Truffe Restaurant Terre Gourmande 764 Côte des Ormeaux Cahors

2022-02-12 12:00:00 12:00:00 – 2022-02-12 15:00:00 15:00:00 Restaurant Terre Gourmande 764 Côte des Ormeaux

Cahors Lot Cahors

39 EUR Au menu :

– Amuse bouches : gougère au fromage et copeaux de truffes, légumes et crème truffée

– Velouté de courge à la truffe noire

– Risotto sans riz truffé

– Pièce de veau fermier cloutée, jus de truffe, poêlée de légumes de saison (carottes anciennes, navets boule d’or, topinambour…)

– Brie fermier truffé et son mesclun

– Ardoise des 3 desserts : tartare d’ananas, crème brûlée passion, mignardise au chocolat

Terre Gourmande vous invite à partager un repas exceptionnel dédié à la truffe. Nom de place limité !

+33 5 65 20 23 75

