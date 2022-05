Repas transhumance en Barousse Izaourt Izaourt Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Izaourt

Repas transhumance en Barousse Izaourt, 4 juin 2022, Izaourt. Repas transhumance en Barousse à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt

2022-06-04 – 2022-06-04 à la salle des fêtes IZAOURT

Izaourt Hautes-Pyrénées Izaourt Au programme :

À partir de 6h30 à Mauléon-Barousse : Défilé des troupeaux. 19h : Repas traiteur à Izaourt – Tarif : 15€/adulte

Billetterie ouverte à l’office de tourisme de Sarp et Saint-Laurent-De-Neste.

Date limite : le 31 Mai 2022. Organisée par l’office de tourisme Neste-Barousse, la Commission Syndicale Pastorale, en partenariat avec tous les éleveurs. tourisme@neste-barousse.fr +33 5 62 99 21 30 à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Izaourt Autres Lieu Izaourt Adresse à la salle des fêtes IZAOURT Ville Izaourt lieuville à la salle des fêtes IZAOURT Izaourt Departement Hautes-Pyrénées

Izaourt Izaourt Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/izaourt/

Repas transhumance en Barousse Izaourt 2022-06-04 was last modified: by Repas transhumance en Barousse Izaourt Izaourt 4 juin 2022 Hautes-Pyrénées Izaourt

Izaourt Hautes-Pyrénées