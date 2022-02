Repas traditionnel « Sauce aux Patates » LIGLET salle des fêtes Jacqueline Désert route du pré des gardes Liglet Catégories d’évènement: Liglet

LIGLET salle des fêtes Jacqueline Désert route du pré des gardes, le samedi 12 mars à 12:30

Le repas « Sauce aux patates » —————————- Comme tous les ans, les bénévoles de l’association invitent les anciens et les plus jeunes autour d’un repas « sauce aux patates ». Sauce aux patates, une veille recette de campagne, peu onéreuse et délicieuse accompagnée de jambon 1/2 sel et d’une salade de choux **!Réservation avant le 5 mars!**

Sur inscription,18€ pour les adhérents 20€ pour les non-adhérents

2022-03-12T12:30:00 2022-03-12T18:00:00

