Repas Traditionnel de Fête Nationale Montfaucon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Montfaucon.

Repas Traditionnel de Fête Nationale 2021-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-13 00:00:00 00:00:00 Mairie – Place de l’église Comité des fêtes

Montfaucon Lot Montfaucon

12 EUR 12 19 Apéritif offert, soirée dansante animée par les LBDJ et feu d’artifice offert par la Mairie !

Repas : salade Quercynoise, agneau à la ficelle ou saucisses courgettes et pommes de terre, cabécou, salade de fruits fraîche. Vin et pain compris. Repas végétarien sur demande.

Rdv à la salle des fêtes, n’oubliez pas vos couverts.

Réservations avant le 10 juillet.

Le Comité des fêtes vous propose des moments festifs ce mois de juillet !

+33 6 77 58 30 50

©cdf Montfaucon

dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT Labastide-Murat