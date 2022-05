Repas traditionnel Arménien et cinéma Sergeac Sergeac Catégories d’évènement: 24290

Sergeac 24290 Sergeac L’amicale des Arméniens du Périgord organise une journée spéciale avec la projection du film d’Arto Pehlivanian “V… Comme Verneuil” à 10h30

à 12h apéritif

à 13h repas traditionnel Arménien :

assiette de Mézzés

Brochette d’Agneau accompagné de Boulgour et pilaf

Dessert

