Repas tête de veau pour le Téléthon

Repas tête de veau pour le Téléthon, 3 décembre 2022, . Repas tête de veau pour le Téléthon



2022-12-03 12:00:00 12:00:00 – 2022-12-03 Les Echos limousins organise un repas traditionnel « tête de veau » au profit de l’AFM Téléthon.

Réservation impérative. dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville