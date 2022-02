Repas tête de veau Nieul Nieul NieulNieul Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Nieul

Repas tête de veau Nieul Nieul, 12 mars 2022, NieulNieul. Repas tête de veau 2 place Émile Foussat Nieul Nieul

2022-03-12 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-12 14:00:00 14:00:00

Nieul Haute-Vienne 2 place Émile Foussat Nieul Haute-Vienne Nieul Samedi 12 mars, à 12h au restaurant Le Feuillardier à Nieul. Fait maison. Sur place ou à emporter. 20€. Réservations avant le 09 mars au 09 81 43 95 09. Repas tête de veau au restaurant Le Feuillardier. Feuilleté au ris de veau, tête de veau sauce gribiche et pommes de terre vapeur, clafoutis aux cerises. Samedi 12 mars, à 12h au restaurant Le Feuillardier à Nieul. Fait maison. Sur place ou à emporter. 20€. Réservations avant le 09 mars au 09 81 43 95 09. 2 place Émile Foussat Nieul Nieul

dernière mise à jour : 2022-02-25 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Nieul Autres Lieu Nieul Nieul Adresse 2 place Émile Foussat Ville NieulNieul lieuville 2 place Émile Foussat Nieul Nieul Departement Haute-Vienne

Nieul Nieul NieulNieul Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nieulnieul/

Repas tête de veau Nieul Nieul 2022-03-12 was last modified: by Repas tête de veau Nieul Nieul Nieul Nieul 12 mars 2022 Haute-Vienne Nieul

NieulNieul Haute-Vienne