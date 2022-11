Repas Téléthon Vallée du Bouès Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées 10 EUR Repas à emporter au profit du téléthon.

Menu : Pâté, daube de boeuf, coquillettes, fromage, yaourt, gâteau 10€ (chèque à l’ordre de l’AFM téléthon).

Inscription jusqu’au 28 Novembre 2022. Trie-sur-Baïse

