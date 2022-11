Repas Téléthon & Beaujolais nouveau Réalcamp, 20 novembre 2022, Réalcamp.

Repas Téléthon & Beaujolais nouveau

Salle des fêtes Réalcamp Seine-Maritime

2022-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-20 15:00:00 15:00:00

Réalcamp

Seine-Maritime

Réalcamp

Repas cassoulet au profit du Téléthon & Beaujolais Nouveau à Réalcamp proposé par le Comité des fêtes de Réalcamp

12h30 – Repas avec animation musicale – Tarifs : 18€/adulte et 12€/enfant (-12ans)

Au menu : 2 formules sur place ou à emporter

– Sur place : Punch / Cassoulet * / Salade / Fromage / Dessert / Café / Boisson non comprises – *Possibilité de remplacer le cassoulet par un autre plat

– à emporter : venir chercher à la salle des fêtes le dimanche matin entre 10h et 12h – Tarif : 12€ / Inclus plat + dessert et 10€/1L de punch maison

Inscription obligatoire avant le 12 novembre inclus

– Vincent FACQUET : 02 35 93 26 36

– Inscription et paiement à la mairie (mardi et jeudi de 15h à 19h et mercredi et samedi de 10h à 12h)

02 35 93 75 23 – de-realcamp.commune@wanadoo.fr

Réalcamp

