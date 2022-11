Repas Téléthon avec des spécialités portugaises Trébons Trébons Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

TREBONS

Repas Téléthon avec des spécialités portugaises Trébons, 3 décembre 2022, Trébons. Repas Téléthon avec des spécialités portugaises

Salle des fêtes TREBONS Trébons Hautes-Pyrnes TREBONS Salle des fêtes

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03

TREBONS Salle des fêtes

Trébons

Hautes-Pyrnes Trébons Inscription auprès de José au 06 43 25 30 06 ou 05 62 32 76 52

ou de Yvette Place au 06 85 90 16 71 Venez déguster un repas aux spécialités portugaises au profit du Téléthon. Animation musicale avec le groupe « MB – Musik Bands » Une tombola dotée de nombreux lots sera organisée par la même occasion https://pt-br.facebook.com/Ass.ocantinhodasaudade/ TREBONS Salle des fêtes Trébons

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, TREBONS Autres Lieu Trébons Adresse Trébons Hautes-Pyrnes TREBONS Salle des fêtes Ville Trébons lieuville TREBONS Salle des fêtes Trébons Departement Hautes-Pyrnes

Trébons Trébons Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trebons/

Repas Téléthon avec des spécialités portugaises Trébons 2022-12-03 was last modified: by Repas Téléthon avec des spécialités portugaises Trébons Trébons 3 décembre 2022 Hautes-Pyrnes Salle des Fêtes TREBONS Trébons Hautes-Pyrnes Trébons

Trébons Hautes-Pyrnes